アイドルグループ・櫻坂46が、最新シングルから「What’s “KAZOKU”?」のMUSIC VIDEOをあす8日午後10時に公開すると発表した。【画像】櫻坂46の最新アーティスト写真同局は、MBS／TBS系TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマになっている。15枚目シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」は、坂道グループ初の両A面シングルとなっており、両曲のセンターを二期生の森田ひかるが務める。表題曲セ