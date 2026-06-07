【広州＝遠藤信葉】中国で７日、「高考（ガオカオ）」と呼ばれる全国統一大学入試が始まった。大卒の就職難が社会問題化するなか、技術者らを養成する職業学校に進む学生が増えており、出願者数は前年比４５万人減の１２９０万人で２年連続で減った。出願者数が減ったとはいえ、高考は清代まで行われた官吏登用試験になぞらえ、「現代の科挙」とも呼ばれる難関だ。近年は人工知能（ＡＩ）を使った不正行為を防ぐため、当局は対