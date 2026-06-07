「食べ放題」というワードに、思わず胸が躍る人も多いのではないでしょうか。どうやらそのワクワク感は、人間だけのものではないようです。【動画】食べ放題した結果→体中カスまみれに！「残りカスなので食べ放題をしました」そんな楽しいコメントとともに投稿された、1匹のハムスターの姿がXで反響を呼んでいます。ブロッコリーの袋の中にすっぽり潜り込んでいるのは、「プルャ」くん（1歳7カ月・男の子）。袋を覗き込み、何やら