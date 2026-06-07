日産の「新型“最上級SUV”」に注目！2026年2月20日、日産はBEV（電気自動車）タイプのSUV「アリア」のマイナーチェンジモデルを発売しました。アリアは日産を代表するBEVのフラッグシップSUVとして2022年に本格発売。ダイナミックなデザインや、車高の高いSUVでありながら横揺れやフラつきが抑えられた、地面に吸い付くような安定した走りが人気で、日本国内のBEVシーンに少なからず影響を与えた一台です。【画像】超カッコい