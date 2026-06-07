タトゥーを入れる施術は、医師免許がなければ犯罪になるのか？2015年、大阪府警が「医師法違反」として、彫師への一斉摘発を行ったことをきっかけに弁護士の亀石倫子氏は「彫師という職業の存続」をかけた裁判の可能性を模索し始める。勝ち目が見えない中で、彫師たちはどんな決断を下したのか。 【写真】被告人となった彫師の増田太輝さん 書籍『はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール』より一