6日夜、燕市の住宅兼倉庫で火事がありました。 けが人はいません。 火事があったのは、燕市吉田鴻巣にある住宅兼倉庫です。 6日午後７時半ごろ家人から「大きな物音が聞こえて外に出てみたら燃えていた」と 消防に通報がありました。 火は、約４時間後に消し止められましたが、住宅兼倉庫と隣接する住宅が燃えました。 出火当時、火元の住宅兼倉庫には２人がいましたが、逃げてけがはありません。 警察と消防