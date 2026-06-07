＜ヨネックスレディス 最終日◇７日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞ 初日から首位を走ってきた吉田鈴が「71」とスコアを伸ばし、トータル8アンダーでツアー初優勝を飾った。4度目の受験で合格とプロテストには時間がかかったが、そこから2年でツアー優勝者の仲間入り。姉の優利はツアー4勝を挙げており、史上4組目の姉妹Vとなった。【写真】優勝副賞はスポーティな走りが魅力なこのクルマ1打リ