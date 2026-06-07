日本テレビ系演芸番組「笑点」がギネス世界記録™に認定されたことが７日、分かった、１９６６年から６０年間、変わらず同じやり方で“大喜利”し続けた番組として評価され、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」として認定された。認定日は、番組開始からちょうど６０年にあたる２０２６年５月１５日。１９６６年５月１５日にテレビで初めて放送されていた。放送開始から６０年間続く『良い答えには座布団を