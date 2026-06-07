現職の花角英世氏が勝利した新潟県知事選挙。この知事選をめぐり、新潟県内の各政党はそれぞれの思惑のもと、候補者の支援にあたった。2027年には統一地方選も控える中、今回の結果は県内政界の構図にどのような影響を与えるのか…。 ■自民中心に花角氏をバックアップ 告示を前に行われた花角英世氏の事務所開き。花角氏を支える各政党関係者が集まった。 今回、自民・維新・国民・公明が花角氏を支えたが、特定の政党