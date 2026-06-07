北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなって6月5日で6年です。滋さんの命日に合わせ世論を動かそうと、めぐみさんの同級生が新潟市内を走るバスをラッピング。早期救出を願うメッセージが掲げられています。 新潟交通のバスの後ろにラッピングされたのは、横1m80cm・縦85cmの横田めぐみさんの早期救出を願う広告です。 広告には「滋お父さんは間に合わなかったが、早紀江お母さんには必ず抱き合って