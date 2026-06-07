「燃える闘魂」のキャッチフレーズで知られるアントニオ猪木さんの足跡をたどる展覧会が、新潟市で開かれています。 新潟市中央区の新潟伊勢丹で開かれている「燃える闘魂 アントニオ猪木展」。 プロレス界の象徴として活躍し、多くの名言も残した猪木さんが、当時身につけていたガウンや試合のポスター、ライバルとの死闘を収めたパネルなどが展示されています。 【訪れた人】 「すごいうれしい。待ってましたとい