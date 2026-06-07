7日午前、熊本市東区で銀行に車が突っ込む事故がありました。事故があったのは熊本市東区にある肥後銀行詫麻支店です。午前10時半頃、近くを通った人から「車が銀行に突っ込んだ事故を見た」と警察に通報がありました。警察によりますと、車を運転していた78歳の男性が駐車場に車をとめようとした際に操作を誤り出入口に衝突したとみられます。けが人はいませんでした。