「中野カップレース」（７日、久留米）新山響平（３２）＝青森・１０７期・Ｓ１＝が先行した小堀敢太（北海道）の番手から最終２角でタテに踏み込み、迫る後続を封じて優勝。今年３月の豊橋以来となる８回目のＧ３優勝を手にした。２着に新山後位の阿部拓真（宮城）、３着に村田雅一（兵庫）が入った。北日本ラインの力で強敵を打ち破り優勝を果たした新山。「小堀君が頑張りました」と前を任せた後輩をたたえた。レースは