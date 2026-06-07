9回、同点ソロを放ち本塁に向かうロッテ・安田。左はマルティネス＝東京ドームロッテが2試合連続の引き分けに持ち込んだ。1―2の九回2死から途中出場の安田のソロ本塁打で追い付いた。救援陣の粘りも光った。巨人は抑えのマルティネスがリードを守れず、九回のサヨナラ勝ちの好機で一本が出なかった。