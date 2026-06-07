ギネス世界記録の認定証を受け取る三遊亭好楽さん（右）日本テレビは7日、5月に放送開始から60年を迎えた人気演芸番組「笑点」が、「週間のテレビコメディーパネル番組の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたと発表した。同日放送の番組では、大喜利メンバー最年長の三遊亭好楽さんが認定証を受け取り「いただきました。ありがとうございます。感謝です」と喜んだ。「笑点」は1966年5月に初放送。良い答えには座布団を