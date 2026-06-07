【キーウ共同】ウクライナの国営原子力企業エネルゴアトムによると、キーウ州の使用済み核燃料貯蔵施設に7日未明、ロシア軍の無人機攻撃があった。火災があったが鎮火し、負傷者はいない。敷地内の放射線レベルは正常だとしている。