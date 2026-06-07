「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）広島が交流戦４カード目にして初のカード勝ち越しを決めた。連勝するのは５月２３、２４日の中日戦（バンテリン）以来、２週間ぶりとなった。二回に主導権を握った。先頭の坂倉がチーム初安打となる中前打で出塁。その後２死満塁から岡本、名原が連続押し出し四球を選ぶと、続く菊池が左翼線への２点適時二塁打を放ち、一挙４得点を奪った。４−２の八回にも１点を加えた