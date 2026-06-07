■第102回 日本選手権水泳競技大会 最終日（7日、東京アクアティクスセンター）女子400m個人メドレー決勝が行われ、成田実生（19、ルネサンス/明治大）が4分35秒16で優勝した。200m個人メドレー、200m背泳ぎに続いての大会3冠を達成した。32年ぶりの日本開催となる9月から始まるアジア大会。その代表に内定している多くの選手たちが出場した競泳の日本選手権。成田は4日に行われた女子200m個人メドレー決勝では、成田実生（19、ル