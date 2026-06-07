俳優の間宮祥太朗、坂東龍汰、皆川猿時、江口のりこが７日、東京・渋谷のＰＡＲＣＯ劇場で行われた舞台「ＰＡＲＣＯＰＲＯＤＵＣＥ２０２６『カッコーの巣の上で』」（６月７〜２９日）プレスコール及び開幕前会見に登場した。原作は、１９６０年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの同名小説。間宮は、型破りでアウトローな主人公・マクマーフィーを演じ、「面白い作品になっていると