久留米競輪のＧIII「開設７７周年記念第３２回中野カップレース」（優勝賞金６４０万円）は７日、最終日１２Ｒで決勝戦が行われ小堀敢太の先行に乗った新山響平（３２＝青森）が突き抜けて優勝。３月豊橋以来、通算８回目の記念制覇を達成した。北日本の大黒柱が勝負どころで力を発揮した。前を任せた小堀が力いっぱい踏み込むと仕掛けるポイントを把握。別線の動きを眺め一気に番手から飛び出した。「（小堀の）突っ張る