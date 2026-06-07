【桜島 噴火】鹿児島市街地は「灰」だらけ 桜島の南岳山頂火口で7日（日）午前6時52分に噴火が発生し、連続噴火となりました。連続噴火は、午前7時55分に噴火基準未満となりました。 しかし、その後も午前11時6分にも噴火が発生しています。 《》、雨で洗い流してほしい「雨はいつ？」 を画像で掲載しています。 【鹿児島市ドカ灰】の様子 鹿児島市は、一日中灰が舞っていて外を歩く人は「傘」をさしています。 雨シミ