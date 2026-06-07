モデルでタレントの黒田知永子さん（65）が2026年6月4日、自身のインスタグラムを更新。笑顔ショットで65歳を迎えたことを報告した。「自分おめでとう」黒田さんは、「昨日はお誕生日でした」と報告し、ケーキを前に花束を持って微笑む姿を投稿した。「65歳は台風から！」といい、「重力には勝てず全てが落ちてきてる...（顎のあたり嫌になるね〜）色々見えにくい（眉間に皺よるよね〜）などなど衰えは隠せないけど...元気ならいい