香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたアーチェリーの結果は以下の通りです。 ■アーチェリー 〈男子団体〉1位高松西高校（山本寛樹選手・高橋侑聖選手・堺谷真丈選手）高松西高校は、3年ぶり13回目の優勝です。 〈男子個人〉1位宮川隼選手（香川中央）2位山本寛樹選手（高松西）3位堺谷真丈選手（高松西） 〈女子団体〉1位香川中央高校（諏訪愛巳選手・林花音選手・名倉優