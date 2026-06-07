女子野球の日本代表選考合宿が７日、都内で行われ２日の日程を終了した。８月に台湾で行われる第１０回女子野球Ｗ杯グループステージ出場に向けたもので、４２人の候補メンバーが紅白戦などを行った。近日中に２０人に絞り込まれる。中島梨紗監督（３９）は「次世代の日本代表を任せたい選手もたくさんいた。勝負の世界なので漏れる選手がいるのは仕方ないが、もっと上を突き詰めてほしい。選手同士もきっと刺激をもらった２日間