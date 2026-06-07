◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―７日本ハム（７日・神宮）ヤクルトのドラフト７位右腕・飯田琉斗（ＥＮＥＯＳ）が２番手でプロ初登板を果たした。この日、１軍に登録されると、出番は６点ビハインドの６回に巡ってきた。先頭の細川に右前打を許したのをきっかけに無死満塁のピンチを招き、投手の北山に中犠飛を許したが、続く水野を二ゴロ併殺打に打ち取って最少失点で切り抜けた。「（犠飛は）ムダな点だった