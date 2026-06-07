月〜金のおかずをまとめて作ろう！ 時間がある土日に、翌週の平日5日分のおかずをまとめて作っておくと便利ですよね。しかし、実行しようと思うと、日持ちする日数の計算や肉・魚のバランスを考えるのが難しいものです。そこで今回は、クックパッドニュース編集部があなたの代わりに平日5日分のメインおかずを考えておきました！どれも作りやすく日持ちするレシピで、週の後半に食べるおかずは冷凍保存しておけます。 冷凍OKおか