大相撲で昨年九州場所後に大関昇進を果たした安青錦（安治川）の「大関昇進披露宴」が７日、都内で行われた。八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・豊昇龍（立浪）、同・大の里（二所ノ関）、元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏、柔道男子６０キロ級で五輪３連覇の野村忠宏氏ら約１１００人が出席した。日本国歌「君が代」の斉唱後には、６０人以上が登壇し、安青錦の母国・ウクライナ国歌を斉唱。「ウクライナの方にもたく