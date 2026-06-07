今季限りで英プレミアリーグ、マンチェスター・シティーでの指揮を終えたジョゼップ・グアルディオラ氏が６日、地元スペイン・バルセロナ郊外マンレサの母校で行われた行事に参加、報道陣のインタビューに応じた。自身の今後について「子どものころに通っていたラ・サールで勉強をし直して先生になる」と取材陣を煙に巻いた。もっとも愛校心から出たジョークで、実際のところ決定事項は何もない様子。代表監督に就任する可能性