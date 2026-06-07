「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは延長十回、１死から代打・ヒュンメルが右中間へ安打。ここで代打の切り札・三森が投入された。三森は４日の楽天戦で同点の九回２死、相手投手の暴投で二塁から一気にサヨナラのホームに滑り込んだ。１度はアウトの判定だったが、リクエストでセーフに覆り、相手のタッチをかいくぐる技術が“神走塁”として話題となった。しかし、この日は、投手・上茶谷から