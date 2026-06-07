宇都宮市の中心部で、きのう夕方からクマの目撃情報が相次いでいて、警察や猟友会などが警戒を続けています。きのう午後9時前、宇都宮市内で撮影された映像です。暗闇の階段を駆け上がるのはクマとみられます。さらに、そのおよそ5時間後…。今度は東武宇都宮駅近くの商店街でクマとみられる黒い生き物が走り抜けていきます。宇都宮市では、きのう午後6時半ごろに中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃されて以降、通報が