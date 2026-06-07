元日本テレビアナウンサーで同志社大助教の桝太一氏（44）が7日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。研究内容について語った。海に関するものに詳しいのかと問われた桝氏は「そうですね。『ザ！鉄腕！DASH！！』っていう番組をやっていて。DASH海岸ってやっているんですけれど、大学の時も海の研究をやっていたんで」と打ち明けた。現在同大の研究員である桝氏にMC