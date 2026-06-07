日本テレビ系名物演芸番組「笑点」（日曜午後5時半）が、7日に放送され、同日の回で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は、番組放送開始からちょうど60年となる5月15日という。番組冒頭、6代目の座布団運び人の山田隆夫（69）に連れられ、黒マントをまとった女性が檀上に。山田が座布団を置き、黒マント女性が座った。司会の春風亭昇太が「ここで問題です。こ