「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）注目の一機となる４号機は、山田康二（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝の手に渡った。２連対率５５％で優勝こそないが、毎節ハイパワーで今後はエース機も狙える良機。Ｓ練習を終え「いいエンジンみたいで前検もしっかりとしていた。少し伸び寄りかなと思ったが出足も悪くなかったし問題ないと思う。押し感もありました。前検としてはかなりいいと思います」と大満足。これまで