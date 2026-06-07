タレント若槻千夏（41）、指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原が過去に演じた衝撃的なドラマの役名を明かした。若槻は「あまりにも自分の演技が下手すぎて演技の道を止めた」という20年前のドラマが配信されていると語った。「どうしたら配信止められるんですか」とAIに相談するも、「無理です」と回答が返ってきた。指原は「私も結構見られたくない作品あって」と共感した。「