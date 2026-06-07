味噌ラーメン専門店の「萬馬軒」は、2026年6月8日に大森店をオープン。大森店のオープンを記念して、8日限定で「味噌らーめん」を特別価格で販売します。オープン日限定のセール価格JR京浜東北線「大森駅」北口からすぐの山王二丁目エリアに「萬馬軒 大森店」（東京都大田区山王2-2-14 1階）が新しくオープンします。オープン日の6月8日限定で、味噌ラーメンを通常価格990円のところ特別価格680円で楽しめます。味噌ラーメン専門店