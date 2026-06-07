徐々に暑さが増してくるこの季節。菓子専門店の「シャトレーゼ」では初夏にぴったりなレモンスイーツを期間限定で販売しています。レモンとショコラを堪能できるケーキやトロピカルな味わいのケーキなど、初夏にぴったりの味わいが魅力です。今回は、レモン好きなら見逃せない注目の限定スイーツ3品を紹介します。レモンの爽やかさを存分に楽しめる♡●レモンのクラシックショコラ（421円）クーベルチュールの濃厚なスイート