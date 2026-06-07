◆■日本企業が“レイカーズファミリー”入り 100円均一ショップ最大手「DAISO」を運営する株式会社大創産業が、NBAロサンゼルス・レイカーズとのグローバルパートナーシップ締結を発表した。 八村塁の在籍に続き、日本企業もレイカーズファミリーの一員へ加わることになった。両社の発表によれば、DAISOはレギュラーシーズンの一部試合で、“レイカ