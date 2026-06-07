インナージャーニーが、メジャー2ndシングル「終わらない夜の守り方」を7月3日にデジタルリリースする。 （関連：インナージャーニー、ふたつの夢を叶えた祝祭の一夜“憧れ”からのエールを受けてメジャーデビューへ） 本楽曲は、7月5日に放送開始となるTVアニメ『世界最強の後衛～迷宮国の新人探索者～』のエンディングテーマに起