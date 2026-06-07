気合いのこもった声を響かせながら技を繰り出す選手たち。 【写真を見る】技の正確性や美しさを競う 少林寺拳法東海大会 約640人が参加 上位入賞者は全国大会に出場 愛知県豊田市で開催されたのは少林寺拳法の東海大会です。 年代や階級に分かれた4歳から73歳までの約640人が、技の正確性や間合い、美しさなどを競いました。 それぞれの種目の上位入賞者は11月に福岡で開催される全国大会に出場します。