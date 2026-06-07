岐阜県高山市で赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き相撲」が行われました。 【写真を見る】赤ちゃんの健やかな成長願い…泣き声競う「泣き相撲」 県内外の300人が参加 岐阜・高山市 「泣き相撲」は1歳前後の赤ちゃんを土俵に上げ、泣き声の大きさなどを競う行事です。 県内外から集まった赤ちゃん力士300人は、飛騨地方の民芸品「さるぼぼ」の衣装に身を包み、元気な泣き声を響かせました。 （参加した親子）「無事勝ちました