J２・J３百年構想リーグの最終順位が確定した。プレーオフラウンドの第２戦が６月５・６・７日に開催。１-２位決定戦では仙台が富山をPK戦の末に下し、この特別大会の頂点に立った。３-４決定戦では宮崎が甲府に２−１で競り勝ち、鹿児島は秋田に２−０で快勝し５位でフィニッシュ。北九州は栃木SCに１−２で敗れ、最下位の40位となった。１位から40位までの最終順位は以下のとおり。１位ベガルタ仙台２位カターレ富山