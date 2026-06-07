「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位REDMI Buds 8 LiteM2539E1（Xiaomi）4位AirPods 4MXP63J/A（アップル）5位Soundcore P40iA3955N_1（Anker）6位Soundcore Liberty 5A3957N_1（Anker）7位Soundc