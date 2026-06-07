５月31日の壮行試合で、アイスランドに１−０と勝利した日本代表はメキシコのモンテレイに移動。事前合宿を張っている。アイスランド戦には出場しなかったFW前田大然は現地６日の取材で、「アイスランド戦は（日本に）帰ってきたばっかりというのもあって、（監督の）森保さんとしっかり話して、ここに標準を合わせてきたので、これからしっかり上げてオランダ戦に備えればいいかな」と語った。28歳のストライカーは昨夏、ド