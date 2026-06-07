【その他の画像・動画等を元記事で観る】 私立恵比寿中学が、7月8日に新曲「えびチリ、はじめました」を配信リリースすることが発表された。さらに、リリースに先駆け6月20日よりTikTokにて音源の一部が先行配信されることも発表された。 ■新曲「えびチリ、はじめました」は6年ぶりにヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲！ 本作は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲。私立恵比寿中学の