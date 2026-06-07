2026年6月3日、中国メディアの第一財経は、卒業論文へのAIチェック導入によって生じた、学生がAI率を下げるための自費によるチェックや、論文をわざと稚拙に書き直すといった実態を報じた。記事は、中国の多くの大学が卒業論文に生成AIチェック方針を導入し、AI率の警戒ラインを20〜40％に設定していると紹介。この数値を超えると論文の匿名審査や口頭試問に影響が出るため、学生が修正作業に追われていることを伝えた。そして、重