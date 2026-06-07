毎週日曜夕方5時30分より日本テレビ系にて放送中の寄席演芸番組「笑点」は、本日6月7日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日となった。1966年5月15日にテレビで初めて放送された「笑点」。放送開始から60年間続く“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの「大喜利」は初代司会者の立川