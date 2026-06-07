◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)ここまで巨人に対し、1敗1分けとしていたロッテ。3戦目も延長12回にもつれる熱戦を見せました。この日の先発はロング投手。2回には2アウトから2連続四球でランナーを背負い、吉川尚輝選手の先制タイムリーを浴びました。援護したい打線でしたが、なかなか好機を生かせず。それでも5回には2アウト1塁の場面で打席に向かった小川龍成選手が同点のタイムリー3塁打を放ちまし