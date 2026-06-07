◇プロ野球セ・パ交流戦 西武4-1中日(7日、バンテリンドーム)西武が延長で中日に勝利し、カード勝ち越しを決めました。1-1の同点で迎えた延長11回のウラ、2アウト1塁2塁で上田大河投手がマウンドに上がり、細川成也選手を歩かせ満塁となります。一打サヨナラの場面で板山祐太郎と対戦。1ボールとなるとこのときキャッチャーの柘植世那選手が1塁を確認、ファーストのネビン選手が動き出し、柘植選手はミットを下げるとそのタイミン