◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)ここまでロッテに1勝1分けとしていた巨人。3戦目も延長戦に突入し、2試合連続の引き分けとなりました。前日はナイターゲームながら、延長12回にもつれる4時間の熱戦を見せていた巨人とロッテ。巨人はこの日、スタメン野手を5人入れ替えて戦いに臨みます。先発マウンドにあがったのは、今季初登板となった前回登板で今季1勝目をあげていた西舘勇陽投手。初回には連打を浴び