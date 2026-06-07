ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が、8日に開幕する。7日は出場選手によるエンジン抽選などの前検作業が行われた。珍しくオリックス・バファローズの服をまとった選手がいる。阪神や巨人はけっこういるけど、猛牛とはレア。着ていたのは新SGウイナーの丸野一樹（34＝滋賀）だった。「ファンというわけではないけど、幼なじみがオリックスのバッティングピッチャーをして